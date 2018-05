Sergio García, a un nen que l'animava: "Et vols callar d'una puta vegada?"

Sergio García es va acomiadar del torneig The Players, celebrat el passat cap de setmana a Ponte Vedra (Florida, Estats Units) amb una discreta darrera jornada diumenge. El golfista castellonenc va signar el par del camp en el quart recorregut, amb 76 cops, el que li va fer acabar la seva participació en aquest torneig amb un total de 288 cops, el que suposava quatre per sobre del par camp.



Part de culpa del seu mal resultat la va tenir el forat 12, un par 4 en el qual la seva bola es va anar a l'aigua després de rodar pel green. No obstant això, un grup de seguidors entre els quals hi havia un nen, res més connectar el cop, el va encoratjar amb ànims: "Bona bola, Sergio". La reacció del borriolenc va ser, en canvi, molt brusca. "¿Bona bola? 'Et vols callar d'una puta vegada, ja! Va a l'aigua, collons!", Va clamar.





Aquest dimarts, després de l'enrenou generat, García ha ofert les seves disculpes a través d'un tuit, en el qual nega que es dirigís al nen, sinó a un altre espectador que, segons explica, s'estava mofant d'ell.





Me gustaría pedirle perdón al niño que se escucha en el video y decirle que mi comentario no iba dirigido a él.Nunca le hablaría así a un/a niño/a.Va a otra persona mucho más mayor que venía mofándose todo el día de mis malos golpes diciéndome buena bola y buen golpe. Lo siento!! pic.twitter.com/o08LKibNDd — Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) May 15, 2018