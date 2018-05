Atlètic de Madrid i Olympique de Marsella pugnen avui a Lió per la Lliga Europa

L'Atlètic de Madrid i l'Olympique de Marsella es veuen aquest vespre les cares a Lió amb l'Europa League en joc, en la que serà la quarta final europea en els últims sis anys per al conjunt matalasser. El seu tècnic, Diego Simeone, té a la seva disposició tota la plantilla, inclosos José María Giménez i Vitolo; aquest últim, tot just acaba de recuperar-se d'una lesió als isquiotibials. Precisament, Simeone no es podrà asseure a la banqueta perquè arrossega una sanció de quatre partits.