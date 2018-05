Esteban (Llagostera): «L'experiència pot ser un factor determinant»

La plantilla del Llagostera va tornar decebuda d'Alacant diumenge després del 2-2 que, combinat amb la victòria del Balears i l'empat de l'Olot, els deixava sense la salvació directa, el gran objectiu. Tot i el desencís inicial que va suposar veure's abocats al play-out, la plantilla està convençuda de les possibilitats de l'equip de salvar la categoria a doble partit contra l'Izarra, el rival. Els gironins, doncs, tenen ara dues bales extra després de fallar contra Ontinyent i Hèrcules, dos partits en què s'hauria pogut assolir la permanència matemàtica si s'haguessin guanyat. Pràcticament de febrer ençà, que els llagosterencs estan jugant finals i per això els duels contra l'Izarra en seran dues més. L'experiència de la plantilla llagosterenca pot ser un factor important per a la promoció. En aquest sentit, Esteban Muñoz i Leo Ramírez ja saben què és disputar el play-off de descens i la tensió que hi ha.

«Ja no hi ha marge d'error. Ara sí que no hi ha més volta de full. És diferent de la Lliga perquè hi ha molta més tensió i nervis. El premi és molt menor del que es pot perdre», explica Esteban. El central balear va disputar una rocambolesca promoció de dues rondes -perquè s'havia readmès l'Oriola amb la lliga començada- el curs 2012-13 amb el Constància. Així, els d'Inca després d'eliminar el Saragossa B (5-1 i 0-1) a la primera ronda van caure contra el Zamora a la segona (0-1 i 1-1) i van baixar. Tot i això, abans de jugar la tornada a Zamora ja tenien coll avall que serien repescats gràcies al descens administratiu del Salamanca i el Torrelavega i es van matenir a Segona B.

Esteban reconeix que per història recent, el Llagostera pot dur l'etiqueta de favorit contra l'Izarra però ho veu intranscendent. «Ells ho deuen pensar perquè fa dos anys el club era a Segona A i venim del grup III. Potser sí però és una etiqueta que no serveix per a res. Ho hem de demostrar», argumenta. Per a l'exjugador del Constància, l'ofici del Llagostera ha de ser «determinant». «Ens ha d'ajudar a dominar els tempos del partit. Sabem que seran 180 minuts i ens tocarà passar per tot tipus de moments. Tenim jugadors amb molta experiència», recorda.

El que no troba tan dolent Esteban és jugar la tornada lluny de casa. I és que els números dels gironins al Municipal no han estat gens bons aquest curs. «Potser millor jugar-la a fora, on ens hem trobat més sòlids que a casa. No suposa cap problema i fins i tot ens pot beneficiar», diu Esteban, que considera que «no encaixar» seria un resultat positiu a l'anada. «Un 0-0 no seria del tot dolent».

L'anàlisi de Leo Ramírez



La sort no ha somrigut al migcampista canari els últims anys en què ha encadenat tres descensos. Leo Ramírez va baixar a Tercera amb el Las Palmas Atlètic i el Cacereño després de perdre en el play-out de descens contra el Cartagena (14-15) i el Linares (15-16). El curs passat va baixar directe amb l'Arandina. Segons explicava ahir, «en aquests partits el factor emocional és molt important, no té res a veure amb un partit de lliga, on si no guanyes, penses que encara hi ha moltes jornades per davant. Aquí només són 180 minuts i hem d'anar a totes. Si podem encarrilar-ho diumenge a casa, molt millor». Tot i que a casa el Llagostera aquest any no ha estat gens fi, Ramírez confia oferir la millor versió contra l'Izarra.

D'altra banda, ja se sap l'àrbitre del partit de diumenge. Serà el valencià Caparrós Hernández, de 28 anys. Ha dirigit el Llagostera enguany en la derrota en el derbi a Peralada (1-0). L'Izarra tindrà la baixa de Josetxo, sancionat.