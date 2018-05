Les gironines Aliona Bolsova i Paula Badosa van tenir un bon debut al torneig de tennis de la Bisbal. Bolsova va superar la suïssa Conny Perrin per un ajustat 7-6 i 6-4, mentre que Badosa va derrotar la brasilera Gabriela Ce per 6-3 i 6-1. La gran sorpresa de la jornada va ser l'eliminació de la campiona de l'última edició, Georgina García-Pérez, per part de Estrella Cabeza per 7-6 i 6-2.