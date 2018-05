L'Olot mantindrà la base de cara a la temporada vinent

L'agònic i salvador gol de Roger Barnils, diumenge passat contra l'Elx, ha traslladat la la tranquil·litat cap a Olot. Ja s'hi respira calma, amb la permanència a la butxaca, tot sabent que, com a mínim, hi haurà un any més de Segona B a La Garrotxa. Als despatxos, però, l'engranatge no s'atura. Hi ha feina per davant; ara ve l'estiu, temps de planificacions i de construir plantilles. Es vol filar prim, no fallar i, si no és gaire demanar, la temporada vinent no patir tant. L'encarregat de dirigir el seguit d'operacions que a partir d'ara es posaran en marxa és el secretari tècnic, Sergi Raset. Ell és el primer que admet que, diumenge, va patir «molt». Però també, d'assegurar que estava «convençut» que l'equip se'n sortiria. «Sabia que a la plantilla, tot i no ser la millor de la categoria, hi havia qualitat suficient per tirar-ho endavant. Hi confiava plenament. L'Olot no es mereixia baixar i així ha sigut, salvant-nos a l'últim minut», explica.

Ara toca pensar en el futur més immediat. Construir l'Olot 2018/19 és la prioritat i Raset ho té a l'agenda subratllat en vermell. Vol anar per feina i no perdre el temps, però diu estar «tranquil». Primer, perquè ja hi ha tècnic: Raül Garrido continuarà i és amb ell qui planifica, colze a colze, la plantilla de la propera temporada. Un vestidor en què, si res es torça, hi haurà moltes cares conegudes. «Ens quedarem amb una base important perquè tenim bastants jugadors renovats», diu Raset. Es tracta d'entre deu i dotze futbolistes que continuaran segur. Homes com Xavi Ginard, Xumetra, Blázquez, Masó, Héctor Simón, Barnils, Iván Guzmán o Marc Mas entre d'altres; a banda del porter del juvenil Guillem Sacrest. La intenció del club és que no només aquest gruix de futbolistes no se'n vagi, sinó que d'altres que acaben contracte també apostin, almenys un any més, per l'Olot. «Hem d'acabar de parlar amb ells, amb més calma. Tindrem una conversa amb tots i valorarem la situació de cadascú», explica. És el cas, per exemple, de jugadors com Jose Martínez, Uri Santos, David Bigas, Carles Mas, Pedro del Campo o Roger Vidal; tots ells acaben contracte i s'ha de valorar el seu futur.

A banda dels que continuen i dels que es volen renovar, també tocarà pentinar el mercat a la caça de fitxatges. «Haurem d'afinar bé la punteria i encertar-la», diu. I si pot ser, anant per feina. «Tot el que es pugui fer ara, molt millor, però no ens volem precipitar. La competició encara no s'ha acabat». El perfil està clar: «Busquem jugadors catalans, si pot ser gironins, i que entrin dins del nostre pressupost. La gent cada vegada ens valora més, perquè som un club seriós, que paga al dia. Això crec que ens pot ajudar». Dins d'aquest perfil hi entra Eloi Amagat, qui deixa el Girona aquest curs i busca destí. «El conec perfectament perquè el vaig portar de nou cap a Montilivi. És una possibilitat, encara que he de mirar a tots els futbolistes interessants que compleixin els requisits. Ara, si ens acabem posant d'acord, jo encantat de tenir-lo entre nosaltres».