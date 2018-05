María Conde canvia l'Uni pel Wisla Cracòvia polonès

María Conde jugarà la propera temporada al Wisla Cracòvia, l'aler madrilenya no va voler entrar a valorar la proposta de renovació de l'Spar Citylift Girona després d'una temporada on ha jugat menys minuts dels que ella pensava. En principi, la idea de Conde era buscar un nou destí on pogués tenir més minuts i, finalment, la seva elecció ha estat un clàssic del bàsquet europeu i de l'Eurolliga: Wisla Cracòvia. A l'equip polonès, María Conde coincidirà amb una altra exjgugadors de l'Uni, Leo Rodríguez, que ha renovat pel Wisla després de fer-hi una bona temporada i amb una altra de les millors jugadores joves espanyols, la fins ara pivot del Ferrol María Araújo.

A la retina dels aficionats de l'Uni encara hi ha gravada la gran actuació de María Conde en el primer partit de la final contra l'Avenida on, tot i la errada final amb una falta sobre Givens que va ser decisiva per la derrota, la madrilenya va demostrar que té talent per ser una de les grans jugadores del bàsquet espanyol en pocs anys. A Girona, María Conde ha jugat el seu primer anys com a professional després de dos anys a la Universitat de Florida, però en una entrevista a principi de temporada ja deixava clar que jugar en altres lligues europees era una possibilitat que l'atreia: «És clar que m'agrada viatjar i conèixer nous països, però per un primer any el millor era jugar a la Lliga Espanyola i Girona era perfecte perquè juga l'Eurocup i tenir dos partits per setmana era clau per mi; a totes les jugadores el que de veritat ens agrada és jugar partits...».

L'anunci del fitxatge de María Conde per l'Uni aclareix el futur de la primera de les jugadores que segur que no continuaran a l'equip de Fontajau, mentre que encara no es coneixen els nous equips de jugadores com Shante Evans, Magali Mendy o Nicole Romeo entre d'altres.

Per la seva banda, l'Spar Citylift Girona té ben avançada la confecció de la plantilla de la propera temporada amb les renovacions de Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch; els fitxatges de Keisha Hampton, Bea Sánchez i Laia Palau; a més del retorn d'Helena Oma després de la seva cessió al Cadí. Els principals esforços del club van ara encaminats a completar el joc interior.