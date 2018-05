Un partit i dues reivindicacions

El divendres 25 de maig vinent, el pavelló de Fontajau serà l'escenari del primer partit internacional de la selecció catalana de bàsquet femení des que l'any 2005 es va enfrontar a Cuba en un homenatge a Betty Cebrián, a Badalona. Posteriorment, Catalunya havia jugat algus partits contra Euskadi i Galícia, però no un duel contra una selecció europea potent com la Montenegro que entrena l'extècnic de l'Uni, Roberto Íñiguez, en una cita que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va definir ahir com «una doble reivindicació». «Per una banda, el partit és un reivindicació de l'esport femení amb un espectacle d'alt nivell que pot servir de mirall per a moltes nenes i noies joves; i, per l'altra, la selecció catalana torna a jugar després de molts anys de no fer-ho i ho fa aquí a Girona on ens agrada reivindicar el paper de la selecció amb què la majoria de catalans ens sentim lligats emocionalment», va explicar Marta Madrenas en l'acte de presentació del partit Fontajau, en la qual es va conèixer la convocatòria tant de Catalunya com de Montenegro.

L'actual tècnic del Sant Adrià, Fabian Téllez, serà el seleccionador de Catalunya, que tindrà la base de l'Spar Citylift Girona, Núria Martínez, com a capitana i que comptarà amb les baixes destacades de la gironina Marta Xargay, per un compromís personal, i de la futura membre de l'equip gironí, Laia Palau, que aquells dies encara estarà disputant la final de la lliga francesa amb el Bourges. A la llista també hi ha dues jugadores més de l'Uni, Rosó Buch i Helena Oma, a més de les gironines Queralt Casas (Landes), Geo Bahí (Cadí) i la blanenca del Sant Adrià, Cristina Hurtado. La relació de convocades la completen la veterana pivot del Mann-Filter Luci Pascua, present també ahir a Fontajau, Mariona Ortiz (Namur), Andrea Vilaró (Cadí), Miriam Forasté (Al-Qázeres) i de la jove pivot María Martiáñez, que acaba de canviar el bàsquet universitari, en què jugava amb el Universitat d'Oral Roberts, pel Lima-Horta

«El talent català està en creixement i això s'ha de reivindicar, perquè no hem competit mai a nivell internacional però veient la qualitat que hi ha en aquesta llista, més la gent que no ha pogut venir, estic convençuda que Catalunya té nivell per arribar als quarts de final d'un Campionat d'Europa», va assegurar la base de l'Uni, Núria Martínez, que fa tretze anys ja va jugar el partit contra Cuba i «ja tenia ganes de tornar-hi, jo sempre els dic que hauríem de jugar més partits». Al seu costat, la veterana pivot barcelonina del Mann-Filter de Saragossa, Luci Pascua, apunta que els quarts de final apuntats per Núria Martínez «són optimistes però també poden ser realitat perquè tenim molta qualitat. Contra Montenegro competirem davant una selecció potent en l'àmbit europeu, però segur que plantem cara».