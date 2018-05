Rossi anuncia que es retirarà de MotoGP el 2020

Valentino Rossi ha declarat que la seva retirada del Mundial de MotoGP es produirà el 2020. Així ho ha anunciat en una entrevista a la televisió britànica BT, fent coincidir el seu adéu amb la data de finalització del contracte que el pilot italià té amb l'escuderia Yamaha.

Precisament, la signatura d'aquest contracte va tenir lloc fa poques setmanes i Rossi ha reconegut que no va ser una decisió senzilla. "No va ser fàcil. Va ser més difícil que altres vegades perquè, potser, era l'últim contracte i després d'aquest no n'hi haurà cap altre. Sé que és difícil aconseguir el desè títol, però vaig decidir intentar-ho. Cal afrontar reptes difícils i depèn molt de l'estat de la moto. el que m'agrada és la sensació que tinc quan arriba el cap de setmana de carrera, quan guanyo o, com a mínim, quan pujo al podi ", ha declarat Rossi.

D'altra banda, sobre el Gran Premi de França que es disputa aquest cap de setmana a Le Mans, Valentino Rossi ha afirmat que espera ser "més competitiu que en l'anterior gran premi -Espanya-". "Espero ser una mica més competitiu que en l'anterior gran premi, però no sé on som en comparació amb les altres motos, així que serà interessant esbrinar però com sempre ens esforçarem al màxim perquè sigui un bon cap de setmana de carreres", manifestar a la nota de premsa de la seva escuderia Rossi.

"Sobre el paper hauríem de ser ràpids a Le Mans, ja que la Yamaha funciona bé allà, però en la nostra situació és difícil de predir ja que els nostres rivals són forts, així que ja veurem quin serà el nostre potencial", va recordar el pilot italià.