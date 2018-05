Queden pocs dies per a la celebració de la final de Kíev de la Lliga de Campions, però els nervis no sembla que per ara s'hagin instal·lat a la plantilla del Reial Madrid. Uns jugadors que aquesta setmana s'ho han passat d'allò més bé aprofitant la visita al vestidor del fill de Marcelo, Enzo Vieira, jugador de l'equip benjamí del club blanc.