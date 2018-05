Definits els primers partits de quarts de final del torneig de la Bisbal

El III Torneig Internacional Femení Solgironès Ciutat de la Bisbal de tennis va definir ahir els seus primers emparellaments de quarts de final, on no hi serà la gironina Aliona Bolsova, que va caure a mans d'Estrella Cabeza, finalista de l'última edició. També es van jugar els partits de quarts en categoria de dobles.

Al quadre individual, la cap de sèrie número u, Sara Sorribes, no va tenir cap mena de problema per desfer-se de l'eslovena Chantal Skamolova. La valenciana va aconseguir la victòria sense gaires dificultats amb un resultat de 6-1 i 6-3. Molt més renyit va presentar-se el duel entre Catalina Pella i Xiyu Wang, que es va allargar durant tres hores i 41 minuts. La xinesa es va adjudicar el triomf al tercer i definitiu set: 7-5, 5-7 i 7-6.

Vitalia Diatchenko, quarta cap de sèrie, va avançar ronda perquè l'austríaca Barbara Haas es va haver de retirar en patir un problema estomacal. De la seva banda, la gironina Aliona Bolsova va caure en vuitens en l'últim partit individual de la jornada. El seu botxí, una Estrella Cabeza que va guanyar al darrer set: 3-6, 6-1 i 6-4.

Avui, torn per a l'altra jugadora local. No abans de les tres de la tarda, Paula Badosa es veurà les cares amb la ucraïnesa Valeriya Strakova.