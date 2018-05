Luis Rubiales, nou president de la RFEF

Luis Manuel Rubiales s'ha convertit aquest dijous a nou president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en obtenir majoria absoluta en la primera votació de l'Assemblea General, en la qual s'ha imposat a l'altre candidat, Juan Luis Larrea.

Vuitanta vots per Rubiales, 56 per Larrea i un únic vot en blanc han ratificat la confiança de l'Assemblea en l'expresident de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), càrrec que va abandonar el passat novembre per optar a convertir-se en el màxim responsable federatiu.

Rubiales (Las Palmas, 1977) rellevarà Ángel María Villar com a president de la Federació que aquest dirigia des de juliol de 1988 i completarà el mandat que aquest va iniciar el 22 de maig de l'any passat i que acabarà l'any 2020.

La votació, a la sala Luis Aragonés de la Ciutat del Futbol, ??s'ha perllongat durant dues hores i els únics assembleistes que no han anat van ser els futbolistes Iago Aspas i Pedro León. L'escrutini va durar uns 25 minuts.

A la meitat de l'aplaudiment dels assembleistes, Rubiales va estrènyer la mà de Juan Luis Larrea abans de dirigir-se a la sala per agrair el suport rebut un cop proclamat president.

La RFEF va convocar eleccions a la presidència el passat 16 de març després de la destitució d'Ángel María Villar pel Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) en haver incomplert la normativa en els últims comicis en els quals havia estat elegit per una vuitena mandat consecutiu, el 22 de maig de 2017.