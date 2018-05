L'Uni perd l'alera María Conde, que se'n va a Polònia

L'Spar Citylift Girona, de mica en mica, va dibuixant la seva plantilla de cara al curs vinent. Ja se'n coneix alguna cara nova, com les de Keisha Hampton, Bea Sánchez i Laia Palau -a banda d'Helena Oma, que torna després de la seva cessió al Cadí-. Tampoc és cap secret que Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch continuaran, un cop han acceptat les seves respectives propostes de renovació. Qui no ha seguit aquest camí, en canvi, és María Conde. L'alera ha decidit fer les maletes i la propera temporada vestirà la samarreta del Wisla Cracòvia, tot un clàssic del bàsquet europeu. Allà, a Polònia, es trobarà amb Leo Rodríguez, amb passat a Fontajau i que ha renovat després de fer-hi un bon any.

Després de dos anys a la Universitat de Florida, Conde ha jugat a l'Uni aquesta temporada, on no ha disposat dels minuts que segurament esperava tenir. Aquest curs, en competició regular, ha jugat una mitjana de 19 minuts i ha anotat 7,7 punts. La seva última gran actuació és ben recent: el primer partit de la final contra el Perfumerías Avenida. Conde tenia una proposta de renovació de l'Uni al damunt de la taula, però no l'ha acceptat i s'ha deixat seduir per l'oferta del Wisla. La madrilenya, per tant, deixa Fontajau camí que també seguiran Shante Evans, Magali Mendy o Nicole Romeo, entre d'altres.