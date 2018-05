Pau López diu adeu a l'Espanyol en no sentir-se «valorat» per Lardín

El porter de l'Espanyol Pau López va anunciar ahir, després de l'entrenament celebrat a la Ciutat Esportiva, la seva marxa del club aquest estiu i va assegurar que no se'n va per diners, sinó per «un tema de sentir-se valorat, de sentiment». En aquest sentit, el gironí es va referir a l'anterior director esportiu, Jordi Lardín, destituït fa un mes. «No vaig estar valorat per aquesta persona que representava el club. Mai parlaré malament de l'Espanyol, però és cert que han passat certes coses i que la gestió no ha estat la correcta», va asseverar.

L'actitud de Lardín en les converses, tal com va detallar Pau López, no va ser del seu gust: «No és bonic que apareguin informacions sobre les quantitats dels contractes que es negocien. Són coses lletges. Com que amenacin amb el fet que si no renoves te n'aniràs a la banqueta, això crea una reacció contrària». Segons el porter, ell no té cap problema amb Lardín, «però no estic d'acord amb la gestió que ha fet en representació del club». Pau va afirmar que Òscar Perarnau, actual director general esportiu, hauria estat «la persona indicada» per dur a terme aquesta operació: «És de deu, el club està en bones mans».

El gironí, que acaba contracte el 30 de juny, no va voler revelar el seu destí, encara que tot apunta que fitxarà pel Betis. «És un dia trist, però mai tancaré la porta a l'Espanyol. Tant de bo algun dia pugui tornar a vestir aquesta samarreta. Estic molt agraït per totes les oportunitats», va confessar. També es va mostrar crític amb la gestió de l'entitat blanc-i-blava pels anteriors responsables del club. «L'Espanyol necessita vendre futbolistes per la mala gestió de persones que ara no hi són. L'afició ho ha d'entendre. No agrada que això passi i menys per necessitat», va analitzar.