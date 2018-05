El Centenari de la Unió Esportiva Figueres, "una oportunitat per recosir"

La Unió Esportiva Figueres es va fundar l'abril del 1919 i aquest divendres a la tarda, a l'Ajuntament, ha presentat part dels actes d'una commemoració que s'iniciarà a partir del dimarts que ve amb un partit a Vilatenim (20.15 h) contra el primer equip del Girona, actual 11è classificat de Primera Divisió.

A més del partit amb el Girona, d'entre els altres actes previstos pels pròxims mesos hi ha una exposició en el Museu del Joguet, l'elaboració d'un audiovisual, l'edició d'un llibre, un torneig de veterans amb un sopar de germanor, tertúlies i un reconeixement a la massa social del club i a exjugadors, expresidents, entre d'altres.

El Figueres, que va estar a punt de pujar a Primera el 1992 i que el 2002 va arribar fins a les semifinals de la Copa del Rei sent de Segona B, viu actualment a Tercera Divisió, està presidit per Jose Antonio Revilla i al juny Narcís Bardalet ocuparà el seu lloc. A la Sala de Plens de l'Ajuntament, on també s'ha presentat el logotip del Centenari, hi han assistit Marta Felip, l'alcaldessa; Jordi Masquef, regidor d'Esports i membre de la junta directiva del club; Pere Vila, president de la Diputació de Girona; Quim Felip, vicepresident del Consell Comarcal; Revilla i Bardalet; i Carles Lloveras, president del comitè organitzador del Centenari de la UEF i membre de la junta directiva.

"Tothom vol venir al Figueres"

Masquef s'ha mostrat "orgullós" de formar part d'aquest Centenari i ha comentat que "és una oportunitat única per recosir i enganxar famílies que una època o altra han ajudat a fer gran el club". Per a Felip, serà "un any d'esdeveniments i d'il·lusió, poques entitats a la ciutat tenen 100 anys", mentre que Vila apuntava que "tothom vol venir al Figueres, té un himne que enganxa molt i l'Estadi de Vilatenim ha estat el camp de referència dels últims 30 anys". L'actual president, Revilla, ha manifestat que "el club està en una situació estable, volem donar-li més força" i qui el substituirà al juny, Bardalet, ha fet una crida a la "rigorositat, il·lusió i joventut; el futbol és com la vida".