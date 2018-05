Iniesta diu abans de rebre un homenatge del Barça que el seu destí serà la Xina o Japó

Andrés Iniesta s'acomiadarà aquest vespre del FC Barcelona en un acte institucional que li ha preparat el club blaugrana. Ahir, però, va ser entrevistat a RAC1 i va tocar una mica l'actualitat del club. Pel que fa al seu futur immediat, el jugador va asseguratr que ja té decidit l'equip on jugarà a partir de la temporada que ve i que ho anunciarà la setmana que ve, quan tot acabi. El manxec va confirmar que jugarà o bé a la Xina o bé al Japó. El capità blaugrana també va parlar de la millora de contracte que hi ha pendent sobre la taula a Sergio Busquets. El manxec va advertir que seria «un error descomunal» si l'entitat deixa escapar Sergio Busquets, davant les reivindicacions de millora que suposadament reclama el migcampista. «Li queden molts anys de futbol i és fonamental. El club no hauria de permetre cap dubte», va subratllar. Pel que fa a un possible fitxatge de Neymar pel Reial Madrid, Iniesta admetia que no li agradaria. «Si això passés seria terrible», deia. En la mateixa línia que Messi va expressar fa dies, Iniesta va incidir en el fet que el possible fitxatge del brasiler pel Reial Madrid no cauria bé en el barcelonisme.