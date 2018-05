Javi Salamero és l'escollit per entrenar el Palamós a Primera Catalana

Experiència contrastada. El mateix dia que s'anunciava l'adeu de Pitu Batlle del Palamós, el seu substitut, apareixia a escena. És un nom que il·lusiona pel seu currículum, coneixements i a la Costa Brava consideren que és la persona idònea perquè el degà recuperi la categoria perduda. Es tracta de Javi Salamero, un home que coneix no només la categoria on hi dirigirà el degà la temporada vinent, la Primera Catalana on enguany hi ha dirigit al Llagostera B, sinó que compta amb experiència en banquetes de l'elit, com les del Girona i el Sabadell, a Segona A, o la del Nàstic, a Segona B.

La directiva de Joan Pau Pérez, no vol més experiments, ja n'ha quedat escarmentada amb l'aposta feta primer amb Vicenç Fernández i després amb Pitu Batlle, i ara s'assegura el tret amb un tècnic de prestigi dins el futbol gironí. Salamero coneix bé la seva nova casa ja que en l'etapa del Llagostera a Segona Divisió A i quan aquests jugaven a l'estadi Palamós-Costa Brava, el nou tècnic palamosí era aleshores el secretari tècnic del club d'Isabel Tarragó.

Amb l'arribada de Salamero els palamosins s'asseguren la contractació d'un tècnic amb experiència, un dels principals requisits que cercava la directiva palamosina i a més a més, bon coneixedor del futbol de la província i dels joves valors. Entre d'altres equips, Salamero ha dirigit al Girona, en aquest club hi ha fet gairebé de tot, d'entrenador i director esportiu, i també ha passat per les banquetes del Llagostera B, Nàstic i Sabadell. No hi ha cap dubte que a les travesses de la temporada vinent d'equips a lluitar per l'ascens hi haurà el Palamós i també el Girona C que de la mà de l'ex davanter dels palamosins, Axel Vizuete han assolit l'ascens a Primera Catalana.