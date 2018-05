Oriol Servià denuncia insults i «missatges d'odi» per dur el llaç groc darrere del casc

Després de publicar a les xarxes socials el casc que portarà per a les 500 milles d'Indianàpolis del proper 27 de maig, Oriol Servià va denunciar ahir que havia rebut «insults» i «missatges amb odi assassí» pel fet de dur-hi un llaç groc a la part posterior. «Alguns missatges amb odi assassí que rebo per tenir al meu casc un llaç que opina sobre el meu desacord amb una presó preventiva durant 6 mesos per un cas polític només clarifica la desproporció de tot l'assumpte», deia la piulada a Twitter del pilot de Pals.

Ahir a la tarda, el pilot de Pals anava més enllà en declaracions a Elconfidencial. «És força fàcil. Vaig ficar a Twitter i Instagram les fotos del meu casc, on he posat un llaç groc a darrere, perquè em sembla que puc expressar la meva opinió». Servià aclareix que és el seu punt de vista i que li sembla bé que la gent «pugui estar-hi d'acord o no». Ara bé, el que el sorprèn és «que la gent que no hi estigui d'acord, hagi passat de dir-ho a desitjar-me que em clavi la patacada del segle i que bàsicament desaparegui del planeta». El pilot gironí participarà aquest any per desena vegada a les 500 Milles d'Indianàpolis.