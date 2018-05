El Palamós descarta que Pitu Batlle sigui l'entrenador a Primera Catalana

A Primera Catalana amb nou entrenador. Pitu Batlle no continuarà a la banqueta del Palamós la propera temporada. La directiva de Joan Pau Pérez ja té avançada la contractació d'un nou entrenador per a intentar el retorn a la Tercera Divisió. El president palamosí assegura que el gran error de la temporada que ha consumat el descens de l'equip ha estat apostar per un tècnic sense experiència en la categoria com va ser Vicenç Fernández. Després de 20 partits de lliga, Fernández va ser destituït amb un bagatge de només 15 punts, això sí, el seu substitut, Pitu Batlle, no pot presumir d'haver millorat ostensiblement aquests números perquè l'escalenc n'ha sumat 16 en 18 partits.

L'aposta per dos tècnics procedents del juvenil, novells a la Tercera Divisió ha acabat amb un descens. Pel president, Joan Pau Pérez, confiar en un tècnic sense experiència és el principal error que ha comès aquesta temporada i assegura que no pensa repetir-lo. La setmana vinent el club anunciarà el nou del substitut de Pitu Batlle, i allò que queda clar és que serà un tècnic amb experiència i que col·laborarà colze a colze amb els responsables de la direcció esportiva a l'hora de confeccionar la nova plantilla. El degà, per història serà un dels favorits a l'ascens i per això la junta vol fer un projecte engrescador, amb un equip que estigui a dalt, però, alhora, tocant de peus a terra. D'altra banda, el club comunica que el proper dijous 7 de juny a les 20 h i a la biblioteca Lluís Barceló i Bou, es farà una assamblea extraordinària de socis.