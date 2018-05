Paula Badosa arriba als quarts de final de l'ITF de la Bisbal

Ahir es van disputar els vuitens de final de la part de baix del quadre del III Torneig Internacional Femení Solgironès del Club Tennis La Bisbal CE.

Paula Badosa, la jugadora de Begur, continua com una de les grans protagonistes de la competició. Ahir es va imposar amb facilitat a la ucraïnesa Valeryia Strakova per un contundent 6/3 6/1. La jove jugadora local està fent un gran torneig, molt forta tan físicament com en l'aspecte mental.

La jugadora de Liechestein Kathinka Von Deichmann i la paraguaiana Montserrat Gonzalez també van accedir als quarts de final guanyant els seus partits amb facilitat contra la mexicana Marcela Zacarias i la sèrbia Olga Danilovic.

L'últim partit de la jornada va ser el que enfrontava la suïssa Jil Tiechman i la jugadora del Canadà Bianca Andrescu. El duel es va allargar gairebé tres hores, convertint-se en el més llarg de la jornada. Tiechman, cap de sèrie número 2, es va endur la victòria en el tie-break del tercer set.

Les instal·lacions del CT La Bisbal van rebre la visita dels extennistes Julian Alonso i Àlex Corretja. La jornada va tornar a estar marcada per una molt bona assistència de públic, que encara creixerà més en vistes als partits decisius del cap de setmana.

Ahir també es van disputar les semifinals de dobles. Avui a les 17.30 h es jugarà la final, que enfrontarà a Yvonne Cavaller i Chiara Schols contra Jamie Loeb i Anna Sofia Sanchez.