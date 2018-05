El Peralada acomiada la temporada

El Peralada va cloure la temporada diumenge passat amb una victòria al Municipal contra el Formentera (3-0). Ha estat un any magnífic en la seva estrena a Segona Divisió B en què el filial del Girona ha sapigut redreçar el rumb de la primera volta i, arran de l'arribada de Chicho Pèlach a la banqueta, acabar salvant la categoria de bronze sobradament. Una segona volta espectacular, en què ha estat el millor equip de la Lliga per davant fins i tot del Mallorca, el Vila-real B o l'Elx. Els alt-empordanesos han tancat la competició fins i tot entre els 10 primers classificats (9è lloc) superant el València Mestalla i l'Hèrcules a la taula en l'última jornada. Aquest final rodó de temporada va ser celebrat dimarts amb un sopar de comiat. Ahir, els membres de la plantilla que encara són a la demarcació es van tornar a trobar per fer un dinar de comiat a Lloret de Mar al restaurant Port de la Cala. Abans, els jugadors i els membres del cos tècnic van tenir temps de fer unes curses amb karts al Kàrting de Blanes.

Els jugadors del Peralada estan ara a l'espera de veure si Machín compta amb algun d'ells per a l'amistós de dimarts a Vilatenim contra el Figueres. Mentrestant, ahir van continuar les converses per renovar el contracte de l'entrenador Chicho Pèlach, un dels grans protagonistes de la permanència de l'equip a Segona B.