Rubiales és escollit nou president de la Federació

Luis Manuel Rubiales és el nou president de la Federació Espanyola de Futbol després de les eleccions celebrades ahir a la tarda a Las Rozas. L'expresident de AFE (Associació Futbolistes Espanyols) es va imposar amb 80 vots a l'altre candidat, Juan Luis Larrea, extresorer de la RFEF, que va rebre el suport de 56. El nou president de la RFEF posa el punt i final a trenta anys de mandat d'Ángel María Villar (des de 1988) i romandrà al càrrec fins a l'Eurocopa de 2020, moment en què hi haurà nous comicis amb una nova Assemblea, que en aquest any renovarà els seus 140 llocs. Amb el resultat de la votació, Luis Rubiales consolida els vots que va obtenir dels seus avaladors i va sumar part dels 70 que va rebre Larrea. A les eleccions hi va participar el Girona com a club i també el futbolista saltenc de l'Alcorcón com a representant dels jugadors.

«Guanya el futbol. Ens toca construir. Farem un òrgan de bon govern, extern de la Federació. També cal escoltar l'estament arbitral. Volem una Federació líder i de tots. El canvi és imparable», deia en les seves primeres paraules com a nou president. Rubiales va donar la mà al seu rival i va revelar que el fill de Larrea, l'exjugador Gorka, l'hi havia donat la mà en conèixer-se el resultat.

Amb l'elecció de Rubiales caldrà veure quina és ara la seva postura pel que fa a una possible remodelació de la Segona B i la Tercera Divisió. En aquest sentit, ahir només ser escollit, el canari va explicar que hi haurà reestructuració de categories. «Canviarem el model de Segona B i Tercera però ho farem escoltant tothom. La igualtat no és una utopia, és un dret. Les abordarem de mica en mica», subratllava l'exjugador del Lleida, Alacant, Xerez, Llevant i Mallorca B, entre altres.