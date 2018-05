El Barcelona va acomiadar Andrés Iniesta amb un emotiu homenatge institucional al Camp Nou, on el barcelonisme i el món de l'esport van repassar l'última dècada victoriosa del primer equip a través de la figura del jugador manxec. La plantilla al complet del primer equip, tot el cos tècnic, directius, expresidents, familiars del protagonista, excompanys com Samuel Eto'o o Xavi Hernández i esportistes de talla mundial com Pau i Marc Gasol van ser presents a l'acte.