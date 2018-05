Froome reneix amb el triomf al Zoncolan i Yates amplia el liderat

El ciclista britànic Chris Froome (Team Sky) ha aconseguit aquest dissabte el triomf en la catorzena etapa del Giro d'Itàlia, disputada sobre 186 quilòmetres entre la localitat de San Vito al Tagliamento i el cim de la Muntanya Zoncolan, mentre que el seu compatriota Simon Yates ( Mitchelton-SCOTT) ha creuat la meta en segon lloc per ampliar així el seu liderat a la general.

Amb 6 segons d'avantatge sobre Iots a la cimera final, Froome s'ha adjudicat la victòria després d'una etapa en el perfil apareixien tres ports de tercera categoria (Ragogna, Avaglio i Sella Valcalda), un de segona categoria (Passo Duron) i l'esmentat Zoncolan de primera categoria a causa del seu 11,9% de desnivell mitjà i amb rampes de pendent màxim al 22%.

Amb aquesta exigent silueta muntanyosa per davant, el gran grup ha rodat a bastant velocitat fins que s'ha forjat l'escapada bona del dia als 52 quilòmetres. Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli), Enrico Barbin (Bardiani CSF), Valerio Conti (Emirates) i Mads Pedersen (Trek-Segafredo) anaven al capdavant, amb Jacopo Mosca (Wilier Triestina), Pello Bilbao (Astana) i Matteo Montaguti ( AG2R) perseguint-los.

Però la presència de Bilbao, ben situat a la general, inquietava els equips forts d'aquesta 'corsa rosa'. han accelerat el ritme amb estrebades que han donat com a resultat una fugida finalment sense l'espanyol de l'Astana, encara que sí formada per set corredors després de la inclusió de Laurent Didier (Trek-Segafredo).

A 100 quilòmetres de la meta, els escapats han gaudit de 04:45 d'avantatge sobre un escamot on l'equip Mitchelton ja havia agafat els galons en favor del líder Yates. Després de vigilar algunes arrencades en terrenys costa avall, el Movistar Team s'ha sumat a les primeres posicions grup en massa per ascendir al Avaglio.

Aquest port ha passat factura al gruix del pilot, ja que la fuita s'ha allunyat fins a 06:15 a menys de 50 quilòmetres del final. Així, s'han posat seriosos amb l'ajuda del Team Sky per retallar diferències i amb el Passo Duron en l'horitzó més immediat. Mosca i Pedersen han perdut ritme aquí, engolits pel seu grup perseguidor.

Conti i Barbin van provar sort entre els fugats

Els cinc supervivents de l'escapada ja intuïen que el seu avantatge disminuiria abans del Zoncolan, on una lleugera pluja presagiava duresa. Per aquest motiu han provat sort Conti i Barbin, que es'han desenganxats de la resta de companys de fuga mentre per darrere ja movien fitxa els favorits d'aquest Giro.

Conti ha aguantat el que ha pogut en una ascensió que suposava gastar més de tres minuts per cada quilòmetre. Hi ha hagut diversos atacs faltant 7 quilòmetres per a la meta; infructuosos, sí, però que han agitat els nervis de gallets com el britànic Chris Froome. El neerlandès Wout Poels, company seu a l'Sky, ha intensificat la cadència a 5 quilòmetres de la conclusió i amb això ha impulsat al britànic.

Froome ha aprofitat aquesta circumstància en un moment clau per a ell, donant ritme de 'molinet' a les seves cames i distanciant-se en el liderat d'etapa quan faltaven 4,2 quilòmetres fins a coronar el Zoncolan. Yates ha reaccionat a 3 quilòmetres del cim, quan ja perdia 11 segons respecte a un Froome disposat a rebaixar diferències de cronòmetre en la general i colar-se al 'Top 10'.

I ho ha aconseguit en coronar en solitari el sever Zoncolan, 6 segons abans d'un Yates que per la seva part ha engrandit el seu domini amb la 'maglia rosa' enfundada. El líder d'aquest 101º Giro li ha ficat més segons de diferència al neerlandès Tom Dumoulin (Sunweb) i l'italià Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), que ara respectivament són segon (a 1:24) i tercer (a 1:37) de la general.

El Giro continuarà aquest diumenge amb la disputa de la seva quinzena etapa, entre el municipi de Tolmezzo i la localitat de Sappada, sobre 176 quilòmetres per a una jornada dolomítica en continus alts i baixos i amb només un tram de tranquil·litat a la llarga pendent cap Cortina d'Ampezzo .