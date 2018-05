Manchester United i Chelsea busquen la consolació a un mal any a la FA Cup

Chelsea i Manchester United es disputen aquesta tarda (18.15, Teledeporte) el títol de la FA Cup en una final que acull Wembley, com a final de la temporada al futbol anglès. Pot ser el premi de consolació per als dos equips, després d'un any discret en resultats i sobretot en futbol. La categoria i història de tots dos equips converteix en premi menor la cita copera, malgrat la seva mística. El United, subcampió de la Premier, té plaça a la Champions, però els blues no la van poder assolir.