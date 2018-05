Una pista més que complicada per acomiadar un altre any heroic del Bordils

Una pista més que complicada per acomiadar un altre any heroic del Bordils aniol resclosa

Semblava difícil, uns mesos enrere quan el Bordils navegava per la part baixa de la classificació, que es repetís la fórmula d'anys anteriors. Salvar-se s'intuïa més car que mai, sobretot després d'una mala arrencada i amb els resultats que no arribaven. Però el que són les coses. El temps ha acabat donant la raó a aquells que confiaven cegament en l'equip gironí. Una temporada més, i ja en van cinc de manera consecutiva, ha sabut sobreposar-se a qualsevol adversitat per lligar la permanència a Divisió d'Honor Plata. Era matemàtic la setmana passada, tot i perdre a casa amb el Covadonga (22-24). La victòria del Barça B sobre l'Aranda (22-15) va decidir el tercer i últim equip que enfilava el camí del descens. Ara, amb els deures fets, sense cap mena de pressió i amb l'únic objectiu de lligar una victòria que li permeti acomiadar-se amb un bon regust de boca, el Bordils escriu el punt i final a la complicadíssima pista del Nava.

El partit arriba només uns dies després que la directiva confirmés la continuïtat del tècnic Sergi Catarain a la banqueta del primer equip de cara a la temporada vinent. «No crec que això depengués de la salvació ni res. Era un projecte que el club tenia a anys vista. Que ho hagin fet públic és un reconeixement i me n'orgulleix», declara el mateix Catarain, qui parla d'un equip, el seu, del tot «alliberat» després d'haver «capgirat» una situació que se'ls havia complicat. «A l'inici totes les cartes del descens eren per a nosaltres, la salvació semblava utòpica».

S'enfronta avui el Bordils a un Nava que ha guanyat 13 dels últims 14 punts i que, si guanya, s'assegurarà la segona plaça. «Ells sortiran a mossegar. La nostra prioritat és competir i evitar qualsevol tipus de lesió». Catarain donarà descans a «cinc o sis jugadors», repartirà minuts i farà participar «aquells que no han jugat gaire».