Zarco arrabassa la 'pole' a Márquez a Le Mans

El francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) s'ha emportst el duel que ha protagonitzat amb Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) per ser el més ràpid en els entrenaments oficials del Gran Premi de França de MotoGP que aquest diumenge es disputa al circuit de Le Mans.

Zarco, que ha rodat en 1: 31.185, ha sumat la seva segona millor classificació d'entrenaments de la temporada, la quarta des que està en MotoGP, i a més ha batut tant el rècord d'entrenaments, que tenia des 2016 Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1 ), 1: 31.975, com el rècord de la volta més ràpida, que aquest matí havia establert Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), en 1: 31.619.

La tercera plaça ha estat per a l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18), que ha accedit a la segona classificació des de la primera.

Si en els tercers entrenaments lliures s'han produït les caigudes de tots dos pilots de Repsol Honda, Dani Pedrosa i Marc Márquez, encara que el líder del mundial ha intentat, sense èxit, fer una de les seves espectaculars "salvades", els quarts entrenaments no han estat exempts de contratemps .

Aquestes proves, les últimes abans de la qualificació i que serveixen per posar "tot" al seu lloc, han provocat una nova sèrie de caigudes en què s'han vist involucrats l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), Alex Rins (Suzuki GSX RR) o el txec Karel Abraham (Ducati Desmosedici GP16).

Crutchlow i Abraham ho han fet per partida doble, ja que posteriorment han caigut a terra en la primera classificació, com també Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) en els minuts inicials, el que l'ha deixat amb tot just cinc minuts per intentar accedir, sense èxit, a la segona classificació.

El pilot britànic ha quedat estès a terra a la vora de la pista i això ha obligat a mostrar bandera vermella al Responsable de Seguretat perquè pogués ser atès i evacuat en llitera a la clínica del circuit, tot i que el temps de la primera classificació pràcticament havia finalitzat.

Des de llavors la primera classificació han passat a la següent l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) i l'espanyol Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) i s'han quedat fora Alex Rins i Pol Espargaró, entre d'altres.

De seguida han saltat a pista els dotze millors de MotoGP i no ha trigat gaire a produir-se el primer incident, en el qual s'ha vist involucrat l'espanyol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que havia aconseguit el vuitè millor temps en els lliures, si bé no li ha impedit continuar amb la segona moto quan els seus mecànics l'han adaptat a la posada a punt de la primera.

Marc Márquez ha estat el primer líder sòlid de la segona classificació, en la seva segona volta, però a la quarta li han superat el francès Johann Zarco i els italians Danilo Petrucci i Andrea Iannone, mentre que Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) ha acabat just per darrere d'ell, tot i que encara amb mig entrenament per davant i amb la certesa que havien de produir-se nous canvis en l'ordre de la classificació.

En el seu setè gir Márquez ha recuperat la primera plaça en rodar en 1: 31.315, però després d'ell arribava novament Johann Zarco i s'ha repetit la història, ja que el francès l'ha superat en marcar un altre nou rècord, 1: 31.185, si bé l'espanyol tenia encara la possibilitat d'intentar-nou.

Márquez ha fet un primer parcial en el qual ha rodat per sota del temps del seu rival, però en el segon, amb altres rivals per davant d'ell, ha hagut de desistir en el seu intent, encara que ningú li ha tret la segona plaça.

A la segona línia de la formació de sortida han acabat els italians Andrea Iannone, Andrea Dovizioso i l'espanyol Jorge Lorenzo, amb l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17), l'italià Valentino Rossi i l'espanyol Maverick Viñales a la tercera, en tant que la quarta línia ha estat copada per pilots espanyols, Dani Pedrosa, Tito Rabat i Aleix Espargaró.