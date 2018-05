Arenas: "Un 'Top 10' hagués estat molt bon resultat, la recompensa és immensa"

El pilot gironí de Moto3 Albert Arenas (KTM) ha reconegut que després del treball i el sofriment de principis de temporada la victòria al Gran Premi de França ha estat una recompensa "immensa", sobretot quan un 'Top 10' ja hagués estat "molt bon resultat", i ha dedicat l'èxit al mort Ángel Nieto, que dona nom al seu equip.

"Ha estat un inici difícil de temporada, per la lesió, però a poc a poc he anat agafant ritme, preparant-me per aquesta carrera molt bé. És feina de dies, de setmanes, ens ha costat treure el nostre potencial. La recompensa és immensa, perquè un "Top 10 'hagués estat molt bon resultat, però aconseguir la victòria ha estat increïble. He d'agrair a l'equip la feina que ha fet", ha assenyalat en declaracions a Movistar MotoGP.

El de Girona es va trobar amb el triomf després de les caigudes de Jorge Martín (Honda) i de l'italià Marco Bezzecchi (KTM) i de la sanció de Fabio Di Giannantonio (Honda). "Ha estat increïble. A mesura que han anat passant les voltes m'he consolidat en el grup. Sabia que durant el cap de setmana tenia bon ritme, però encara no confiava al 100% de poder lluitar allà dalt. A mesura que han passat les voltes m'ho he anat creient ", ha indicat.

A més, el pilot de l'Àngel Nieto Team Moto3ha analitzat el final de la cursa. "He començat l'última volta sabent que havia d'avançar a algun pilot, perquè sempre havia embolics. Aquí enrere m'he vist còmode, amb una mica de marge a les últimes voltes per poder atacar. Així ha estat i he passat a un parell de pilots ", ha manifestat.

"Després hi ha hagut un toc en l'última volta i m'he concentrat molt per intentar agafar a 'Diggia' -Fabio di Giannantonio- i no cometre cap error en l'última volta. He tingut sort. He de dedicar la victòria a tot l'equip i a Ángel Nieto; el recordarem amb aquesta victòria ", ha finaltizat abans d'afegir que també va dedicada a un amic que va tenir un accident de moto.