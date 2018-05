El CEB Girona cau a Vilanova i es jugarà la permanència la setmana que ve

Després de guanyar el primer partit de la fase a casa davant el Samà Vilanova, el CEB Girona va perdre ahir a la pista dels barcelonins per 78-63 en el paly-out de Copa Catalunya masculina i la fase queda amb empat a un. Així, els d'Albert Morejón es jugaran mantenir la categoria la setmana que ve en el partit descisiu, de nou a casa.

Els gironins van anar al descans amb un desavantatge de 13 punts (42-29), però un parcial de 9-20 (51-49) en el tercer quart feia creure en la remuntada dels de Morejón que al final no va ser possible perquè els locals van fer un molt bon últim parcial.

Per altra banda, el Bencriada va guanyar en el primer partit per la permanència de la Copa Catalunya femenina davant el Bàsquet Molins (59-56), un resultat que fa que les gironines sumin el primer punt per mantenir la categoria la pròxima temporada. El pròxim partit de la fase és diumenge 27 a la pista del Bàsquet Molins.