La final comença a Llagostera

Resten 180 minuts per al desenllaç de la temporada llagosterenca. Tot o res. Segona B o Tercera Divisió. Dos partits perquè acabi una temporada «de malson», segons el tècnic blaugrana, en el qual el Llagostera, que es va quedar a un gol d'assolir la permanència directe el passat diumenge al camp de l'Hèrcules, confia a derrotar l'Izarra per seguir una temporada més a la categoria de bronze del futbol espanyol.

Aquest migdia es viurà el primer round de l'eliminatòria per no baixar. Serà al Gironès, en plena Festa Major, i on s'espera que la gent respongui i vagi a animar l'equip com mai. El club ha donat entrades, preus econòmics i ha motivat els aficionats a assistir mitjançant una acció benèfica. Ara, la gent ha de respondre. Sobre el terreny de joc, els futbolistes blaugrana buscaran fer el primer pas, sempre conscients que l'eliminatòria dura 180 minuts i que molt probablament es decidirà el proper cap de setmana a Navarra.

Els gironins han de solucionar en dos partits el que no han estat capaços de fer durant tota la temporada. La irregularitat mostrada i els mals resultats a casa, on només han guanyat quatre partits, ha condemnat a l'equip d'Òscar Álvarez a esgotar les seves opcions en la promoció de descens. Això sí, el tècnic, ho té clar. «Estem molt motivats. Després del que va passar el passat diumenge al camp de l'Hèrcules va costar engegar la setmana, però els jugadors s'han refet molt bé i tenim una oportunitat més per salvar-nos», va declarar.

No podrà comptar amb els lesionats Arimany, Chele i Maymí per jugar l'últim partit de la temporada a casa.



Quatre tècnics per a un objectiu

Fins a quatre entrenadors han passat aquesta temporada per la banqueta de l'Izarra, que ha finalitzat en setzena posició, amb 39 punts, al grup segon de Segona Divisió B. Ara, amb Fredi Álvarez a la banqueta buscaran la salvació en un primer partit a domicili, a Llagostera. Lluny de casa, els navarresos només han guanyat tres partits i han patit moltes dificultats per puntuar. El màxim golejador és un migcampista, Yoel Sola, amb vuit gols anotats.