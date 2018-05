L'Espanyol vol mantenir la ratxa a Bilbao

L'Athletic Club i l'Espanyol acomiaden aquesta tarda (16.15h) a San Mamés una decebedora temporada per a dos equips amb aspiracions a principi de curs i que si no han acabat patint pel descens és perque hi ha hagut tres conjunts que ho han fet molt més malament.

De tota manera, a Bilbao l'Espanyol hi arriba amb millors ànims, enratxat. Amb David Gallego a la banqueta el conjunt blanc-i-blau ha sumat 10 dels últims 12 punts guanyant a escenaris tan complicats com Montilivi o el Wanda i golejant la passada jornada el Màlaga a Cornellà (4-1). Serà l'últim partit segur del gironí Pau López, que apunta a suplent, i molt probablament d'homes tan importants com Gerard Moreno o Aarón Martín.

Per part local serà també l'últim partit de l'entrenador, el Cuco Ziganda, que compta només amb 16 jugadors del primer equip.