El Llagostera es jugarà la temporada a Navarra (0-0)

Empat a zero entre Llagostera i Izarra en el partit d'anada de la promoció de descens a Tercera Divisió. Els blaugrana no han estat capaços de perforar la porteria rival i l'eliminatòria es decidirà el proper cap de setmana a Navarra.

Ha sortit amb més energia el conjunt navarrès. En els primers tres minuts l'Izarra ha gaudit de tres bones ocasions, sobretot una d'Hinojosa que sortia alt per poc. Després d'igualar el partit, el Llagostera ha tingut la millor oportunitat a la mitja hora de joc. En un córner servit per Pitu, un defensa enviava la pilota al pal de la seva pròpia porteria i el posterior xut d'Eizmendi el treia sota pals un jugador visitant. Abans del descans, Pitu, de falta directa, xutava alt per molt poc.

A la represa el ritme del partit ha estat lleugerament més alt i el Llagostera ho ha intentat amb més insistència. Leo Ramírez avisava amb un xut que tocava al lateral de la xarxa, mentre que per part de l'Izarra, un xut molt perillós de Gerard Artigas el rebutjava Marcos amb una brillant intervenció. La més clara pels d'Òscar Álvarez ha arribat al minut 88, quan sol davant el porter ha engaltat defectuosament la pilota i no ha trobat el gol.

L'empat a zero ho deixa tot absolutament obert pel partit de tornada, el proper diumenge (18h) al camp de l'Izarra.