La Travessia de l'Estany de Banyoles vol batre el rècord de participació

Sota el lema «Fem vessar l'Estany» i la imatge de l'il·lustrador Francesc Daranas d'una nedadora d'esquenes a punt de saltar a l'aigua, el Club Natació Banyoles vol batre el rècord de participació en la Travessia a l'Estany que aquest any arribarà a la seva 75a edició el 16 de setembre.

En l'acte de presentació ahir al migdia el president del Club Natació Banyoles, Albert Comas, va destacar que l'objectiu de l'organització és arribar als 2.500 participants aquest any, una xifra que mai s'ha aconseguit tot i que en els últims anys hi han participat més de 2.000 nedadors. Comas va afegir que «serà una edició especial i ens hem proposat el repte d'aconseguir que més nedadors que mai participin en aquesta Travessia perquè simbòlicament fem vessar l'Estany».

Per altra banda, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va dir que la Travessia a l'Estany és una prova que ha donat a conèixer la ciutat i que «és una cursa que transcendeix Banyoles perquè molts nedadors de fora de la ciutat la tenen com una prova de referència».

Aquest any, a més, es farà un llibre commemoratiu per celebrar aquest 75è aniversari de la travessia a l'Estany on s'inclouran fotografies, cartells antics o altres materials publicitaris que s'han editat des de 1944, any de la primera edició de la Travessia. L'organització també està preparant un parell d'exposicions on es podrà veure l'evolució d'aquesta prova de natació.