Albert Arenas obté el seu primer triomf

Albert Arenas (Angel Nieto Team Moto3) ha aconseguit aquest cap de setmana el seu primer triomf a Moto3, després d'aconseguir el primer lloc al Gran Premi de França, disputat al circuit de Le Mans. Arenas, que va creuar en segon lloc la línia d'arribada, va passar a adjudicar-se la victòria després que els comissaris desqualifiquessin el primer a creuar-la, l'italià Fabio di Giannantonio, després que en l'últim revolt provoqués la caiguda de Bezzecchi i Jorge Martín, que anaven davant seu. Arenas es converteix en el segon pilot gironí a aconseguir una victòria al Mundial, després que Maverick Viñales aconseguís ser el primer en el ja llunyà 2011. Curiosament Viñales va aconseguir la seva primera victòria justament al mateix circuit, el de Le Mans, en el Gran Premi de França disputat el 15 de maig de 2011, quan es va imposar en un final molt ajustat a Nico Terol pilotant una Aprilia. Eren els temps de 125 cc.

En la carrera d'ahir, darrere Arenas, va aconseguir entrar el seu company d'equip a l'Ángel Nieto Team Moto 3, l'italià Andrea Migno, aconseguint el primer doblet de l'escuderia.

El madrileny Jorge Martín (Honda) va aconseguir la pole position el dissabte, va aconseguir mantenir la seva posició en la sortida, tot i l'empenta del txec Jakub Kornfeil (KTM), que es va situar a la seva roda i, a la segona volta, en la qual va marcar rècord de circuit, va aconseguir superar Martín, però una volta més tard el pilot madrileny aconseguia tornar-li la passada.

Aquest inici trepidant era només el preludi del que aniria passant al llarg de la carrera, ja que diversos pilots aconseguien temps per sota del que s'havia aconseguit a l'hora de fer la pole position. Un d'ells, el líder del Mundial, l'italià Bezzecchi (KTM), va començar a tirar endavant, juntament amb el seu compatriota Fabio di Giannantonio (Honda), per arribar als llocs capdavanters.

Això ho va aconseguir a la cinquena volta, quan es va començar a trencar la cursa. Bezzecchi va posar-se al capdavant, seguit per Martín, Di Giannantonio i Enea Bastianini (Honda) a la seva roda i Kornfeil una mica més despenjat. Axò no obstant, el txec va aconseguir reduir l'espai amb els seus predecessors per començar una lluita pel podi que seria espectacular.

Bezzecchi i Martín van protagonitzar una bonica lluita en les últimes voltes, intercanviant-se avançaments al límit, amb l'italià aconseguint recuperar sempre la primera posició a la recta, mentre que Martín dominava millor el pas pels revolts, on aconseguia posar-se per davant. Bastianini se situava tercer, esperant el seu torn, i encapçalava un grup de nou pilots entre els quals se situava Arenas.

Abans d'iniciar-se la darrera volta, Bastianini anava per terra i abandonava la lluita. Tot quedava entre Bezzecchi i Martín, però a la darrera volta, quan Di Giannantonio aconseguia avançar el seu compatriota tallant per la «chicane» -maniobra per la que més tard rebria una sanció de tres segons-el líder del Mundial acabava per terra fent caure també el madrileny.

Di Giannantonio va creuar en primera posició la línia d'arribada, però la seva sanció va permetre a Albert Arenas aconseguir la seva primera victòria al Mundial de velocitat, a lloms de la KTM de l'Ángel Nieto Team Moto3, podi al qual va pujar acompanyat pel seu company d'equip, Andrea Migno, i gràcies a la sanció del també italià Niccolò Antonelli (Honda), Marcos Ramírez (KTM), va aconseguir el tercer calaix del podi, repetint la posició de Jerez.

Pel que fa a la resta de pilots espanyols, Arón Canet, que començava en última posició la cursa a Le Mans, va aconseguir acabar vuitè, mentre que Jaume Masiá (KTM) va ser desè i Alonso López, va acabar en la dinovena posició. L'hispanoargentí Gabriel Rodrigo (KTM) va anar per terra i no va poder acabar la cursa.

Tot i la caiguda, Bezzecchi manté el lideratge en el Mundial de pilots, amb 63 punts, per davant de Fabio di Giannantonio (va ser quart després de la sanció), que en suma 59 i Canet està situat tercer (56), mentre Martín és quart (55). Albert Arenas, amb 26 punts, s'enfila fins a la dotzena posició al Mundial de pilots.