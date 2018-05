El darrer partit d'Andrés Iniesta

Andrés Iniesta va posar punt final a la seva etapa a la Lliga i al FC Barcelona, en un partit en què els blaugrana van guanyar la Reial Societat (1-0), i en el qual el capità blaugrana no es va deixar res per tornar a brindar espurnes de la màgia que encara atresora i que ara gaudiran a Àsia.

En una nit plena d'emocions, més que de futbol, Xabi Prieto també va sortir en els últims minuts per jugar el seu últim episodi amb la Reial, amb ovació també d'un Camp Nou entregat als dos que diuen adeu. La primera part va resultar avorrida i, encara que tots dos equips van tenir les seves ocasions, es notava que al xoc li faltava un mínim al·licient, ja que cap dels dos es jugava absolutament res en una Lliga ja decidida.

Sense Messi al camp per segon partit consecutiu (ja va descansar contra el Llevant), Iniesta va intentar empènyer els seus quan el Barça s'iniciava en atac, però no va tenir la complicitat que troba en l'argentí amb altres socis, com Dembélé i Coutinho, entre d'altres. La Reial va tenir molt pocs problemes per posar en dificultats el Barça, i abans del minuts 10, ja havia obligat Ter Stegen a treure la pilota en dues ocasions, al minut 2 a rematada de cap de William i en el 7 un xut des de la frontal de Januzaj, en què la pilota va acabar en córner. Iniesta, el jugador més actiu dels blaugrana, va respondre en el 10 amb un xut ras, que va acabar amb la pilota al lateral de la meta de Moyá.

La primera part no va tenir massa història i es va arribar al descans amb un empat a zero. Al minut set del segon temps, el francès Dembélé es va veure obligat a demanar el canvi després de rebre una forta entrada de Raúl Navas a les acaballes del primer temps que només va ser castigat amb una targeta groga.

La inoperància del Barça la va resoldre el brasiler Philip Coutinho en una acció individual en el minut 57, i en la qual va tornar a buscar el pal llarg amb un xut creuat per marcar un gran gol al qual Moyá no va poder fer res (1-0). En el minut 67, Messi va entrar al camp per Coutinho, just abans que Piqué estigués a punt de marcar el segon, que no va acabar arribant. L'entrada de Messi va canviar per complet el mapa del partit. En el 80 va arribar el moment de la nit quan es va ordenar el canvi d'Iniesta, que va sortir emocionat i entre abraçades dels seus, amb tot el camp dempeus corejant el seu nom. A la banda, Iniesta va cedir el seu lloc a Paco Alcácer. Al final, victòria per la mínima del Barça.