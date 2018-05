L'Espanyol guanya a San Mamés per acomiadar l'any de la millor manera possible

Amb molt bon sabor de boca acomiadava ahir la temporada un Espanyol que ha tancat el curs en línia ascendent gràcies a la clara i còmoda victòria que va aconseguir a San Mamés davant un Athletic que va confirmar les seves erràtiques sensacions i que va marxar del terreny de joc esbroncat pel seu públic.

El 0-1, el resultat final, va aparèixer ben aviat en el marcador. Després d'un intent d'atac de Lekue per la banda esquerra, va obrir la llauna l'Espanyol amb un gol de córner. Piatti va posar la pilota des de la cantonada i David López, absolutament sol a la vora de l'àrea petita, va rematar tan fort que Kepa només va poder aclarir cap a dins.

Es va adormir el xoc amb alguna arribada, però sense perill, sobre l'àrea visitant, fins que Aduriz va rematar alt una bona centrada de Muniain. Això va obrir uns minuts amb més ocasions. De nou Muniain va engaltar des de la frontal un xut que va enviar a córner Diego López, Williams va pentinar desviat un córner botat per Beñat i Aduriz poc més va poder fer que rematar com fos un centre de Lekue. A l'altra banda del camp, Gerard Moreno va tenir el 0-2 a les seves botes després d'una gran jugada per la dreta de Baptistao, però se li va creuar Unai Núñez per bloquejar la rematada; i un eslàlom horitzontal de Sergio García va amenaçar de posar en dificultats Kepa.

Un cop més, no va acabar contenta la grada amb l'actuació del seu equip a la primera meitat. I menys ho va estar després del descans, quan l'Espanyol va acariciar fins a cinc vegades el 0-2. Tres cops en jugades de Baptitao mal finalitzades i dos més de Sergio García, més intencionat en la definició. Claríssima, una internada del brasiler per la banda dreta en què qualsevol dels dos companys que estaven sols a l'àrea podien haver marcat a porta buida. Però va servir molt endarrerida la pilota a Gerard, que no va poder rematar. També molt clara una contra del brasiler després de córner local amb la que es va plantar sol davant Kepa. Sense encert. A Sergio li va sortir molt centrat un xut des de la frontal després de rebre una passada filtrada entre els centrals; i posteriorment li va sortir desviada una vaselina amb l'exterior del peu.

Va despertar l'Athletic, però les seves tímides aproximacions no van trobar el camí del gol. El marcador ja no es va moure i l'Espanyol, que ha revifat, va cloure el curs amb bona nota i un gran resultat.