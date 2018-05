El Llagostera ho deixa per a la tornada

Catalans i navarresos van deixar l'eliminatòria de promoció de descens a Tercera Divisió absolutament igualada. Després de tota una temporada lluitant, de més dificultats que alegries i sense haver rematat la feina, els 90 minuts que queden per disputar-se a Estella, Navarra, seran decisius per saber quin dels dos perd la categoria. Tot, en un sol partit. Al Gironès, la igualtat va ser màxima entre dos conjunts conservadors d'inici però, a mesura que va avançar el partit, valents per intentar buscar un gol que hagués desnivellat inicialment l'eliminatòria. En ocasions, els llagosterencs van tenir-ne més, però no van tenir punteria en el que va ser l'últim partit de la temporada al Municipal. Els d'Òscar Álvarez hi van creure, però van topar amb un Izarra que també va tenir les seves arribades per intentar tornar amb avantatge cap a acsa.

No va sortir precisament encertat el Llagostera. L'Izarra va començar el partit amb més decisió i van gaudir de les primeres arribades de l'enfrontament. En tres minuts, tres ocasions. En les dues primeres no van aconseguir rematar el perill i, a la tercera, Hinojosa, davant Marcos, enviava la pilota als núvols. Els navarresos iniciaven l'eliminatòria amb més decisió i això, de moment, no era bon senyal.

Tornava a equilibrar l'enfrontament el Llagostera. Més concretament, Pitu Comadevall. El migcampista saltenc va posar seny al mig del camp perquè el seu equip igualés el joc i neutralitzés l'elèctric inici visitant. Els dos conjunts es van prendre una treva necessària, un descans sent conscients que l'eliminatòria és llarga i segurament serà molt pesada. L'equip que vulgui mantenir la categoria haurà de picar pedra per superar un rival molt rocós.

A la mitja hora de joc, el Llagostera va posar una marxa més i va gaudir de l'oportunitat més clara del partit. Concretament, una triple ocasió que, encara a hores d'ara, sembla increïble que la pilota no acabés al fons de la porteria. Primer, un córner servit per Pitu el desviava un defensa al seu propi pal. En el rebot, Eizmendi xutava a gol però, miraculosament, apareixia un defensa visitant per treure la pilota des de sobre la ratlla. Pau Bosch, en l'intent de fer una tercera rematada, no arribava a connectar bé i l'àrbitre ho solucionava amb una falta en atac. Laborda responia per l'Izarra en un cop de cap des d'una bona posició, però no trobava el camí de la porteria de Marcos. Novament Pitu, el millor dels locals, abans del descans, gaudia d'un llançament de falta directa que marxava a centímetres del travesser de la porteria defensada per Iricibar.



Més decisió a la represa

A la segona meitat el ritme de partit es va accelerar lleugerament. Cap dels dos equips va buscar a la desesperada el gol però sí que es van veure més atacs. El primer, com a la primera meitat, de l'Izarra. Bona jugada personal per banda d'Araiz, que finalitzava amb una perillosa centrada que per sort dels blaugrana no trobava rematador. Leo Ramírez, que fins al moment poc havia aparegut, va avisar pels d'Òscar Álvarez amb un xut enverinat que va tocar la xarxa de la porteria per la part lateral.

A mesura que passaven els minuts la intensitat i el cansament començaven a passar factura i, a vint minuts, l'entrenador visitant va ser el primer a moure peça i introduir canvis. Just abans, Briñol, de cap, va estar a punt de sorprendre el porter llagosterenc però la seva rematada va marxar fora.

A poc més de deu minuts per al final entrava el català Gerard Artigas per l'Izarra i a la primera que va tenir va estar a punt de marcar el primer gol del partit. No ho va fer només perquè Marcos, amb una brillant estirada, ho va evitar.

El partit s'encaminava sense remei cap a l'empat a zero però Toni Gabarre, en pràcticament l'única que va tenir en tot el partit, va estar a punt de fer esclatar el Municipal llagosterenc. Magnífica assistència amb el cap de Colorado per al davanter, que sol davant Iricibar va xutar en semi errada i el porter va enviar la pilota a córner. Encara abans d'acabar, Esteban, des de l'àrea gran, va enviar la pilota als núvols.

Al final, empat a zero que deixa una mica més satisfets els visitants, que afrontaran el partit de tornada amb l'escalf de la seva afició. No obstant, l'entrenador del Llagostera veu el got mig ple: a fora de casa els resultats l'han acompanyat més durant tota la temporada i saben que tot el que sigui un empat a gols els dona la permanència a Segona Divisió B la pròxima temporada.

L'estadi de Merkatondoa decidirà, en sis dies, el futur de la Unió Esportiva Llagostera.