El Madrid guanya la seva desena Copa d'Europa

El Reial Madrid es va proclamar campió d'Europa per desena vegada a la seva història després d'imposar-se en el partit descisiu de la Final Four disputada ahir a Belgrad davant el Fenerbahce (85-80).

Els de Pablo Laso van destronar els actuals campions i van tornar a guanyar una Eurolliga tres anys després. Els blancs van manejar la final amb millor encert, sobretot de la mà de Causer, que va fer 17 punts, i Doncic, que en va fer 15 i va ser escollit MVP de la Final Four. Els de Laso també van ser millors defensivament que l'equip entrenat per Zelsko Obradovic.

El Madrid va començar dominant el marcador en els compassos inicials de partit, fins que en el segon quart havia agafat un avantatge de 8 punts (25-17). Tot i així, els turcs no es ensorrar i van aconseguir capgirar el marcador per arribar al descans (38-40).

Però els blancs van tornar a fer un cop en el marcador tornant a agafar un avantatge de 8 punts al final del tercer parcial (63-55).

En l'inici de l'últim quart, els madrilenys van arribar a tenir una diferència a favor de 10 punts, però el Fenerbahce no es va rendir i es va arribar a situar 3 punts per sota (81-78). Era el torn de Causer a la línia de tirs lliurs, va fallar els dos, però els turcs no van saber tancar el rebot i Tavares va anotar de dos per gairabé sentenciar l'Eurolliga (83-78), que es va fer realitat pocs segons més tard amb el 85-80 final.