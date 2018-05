Nadal s'adjudica el Masters de Roma per vuitè cop i torna a ser número 1 de l'ATP

Rafa Nadal va guanyar ahir el Masters de Roma per vuitena vegada a la seva carrera després de superar en tres sets davant l'alemany Alexander Zverev, vigent campió (6-1, 1-6, 6-3). Un partit que es va haver d'interrompre dos cops per la pluja en l'últim set, quan el mallorquí perdia per 1-3. Amb aquesta victòria, Nadal recupera el primer lloc del rànquing ATP que va perdre la setmana passada en detriment del suís Roger Federer. Això farà que el tennista mallorquí arribi al torneig de Roland Garros, segon Grand Slam de l'any, com a número u Mundial i primer cap de sèrie del torneig parisenc.