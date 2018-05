Toni Bou guanya la primera prova del Mundial de Trial disputada a Camprodon

El 23 vegades campió del món de Trail –onze en aire lluire i dotze en pista coberta–, Toni Bou (Montesa), es va imposar en la primera prova del Mundial de Trail que es va disputar ahir a Camprodon i és així el primer líder del campionat d'aquest any.

El pilot català, que en la jornada de classificació de dissabte havia estat onzè, va guanyar la prova amb 43 punts de penalització, 17 punts menys que el segon classiciat, Jaume Busto (Gas Gas), qui en la classicació de dissabte havia fet primer.

Bou va començar a agafar avantatge respecte a Busto ja en la primera volta, ja que el pilot de Piera només va fer dos punts de penalització per 15 del basc.

Jeroni Fajardo (Gas Gas) va completar el podi amb 75 punts de penalització, seguit de Jorge Casals (Vértigo) amb 76 i Adam Raga (TRSS) amb 77. Aquests tres es van disputar l'últim esglaó del podi fins al final.

La prova de Camprodon, que com l'any passat va inaugrar el Mundial de Trial, és l'única prova que es disputa a l'Estat espanyol aquest any. Ara el Campionat del Món de Trial es transllada al Japó, on s'hi disputarà la pròxima prova d'aquí dues setmanes.