Von Deichmann s'emporta l'ITF de La Bisbal imposant-se a Sorribes

Kathinka Von Deichmann es va proclamar ahir vencedora de la tercera edició del Torneig Internacional Femení Solgironès Ciutat de La Bisbal davant Sara Sorribes en un partit que es va decidir al tercer set (6-3, 3-6, 6-3) i que es va allargar fins a les dues hores i mitja.

Va ser un partit molt disputat per part de la tennista de Lienchestein i la de Castelló, en el qual cap de les dues va donar un punt per perdut i això ho explica una gran quantitat de punts llargs, amb deixades i volees per part de les dues jugadores.

El primer set es va decantar per la jugadora de Liechtenstein, cap de sèrie número 8 del torneig per un 6-3. En el segon set, Sara Sorribes, cap de sèrie número u, va canviar el seu joc i va començar a jugar de forma més agressiva i profunda. El canvi de tàctica va fer efecte i es va endur el set per un 6-3.

En el set desiciu, Sorribes va començar molt bé, amb un 2-0 a favor i 40-15, però després de cometre doble falta, Von Deichmann es va emportar el joc després de diversos avantatges.

Després la tennista de Liechtenstein va remuntar fins al 4-2 per gairabé encarrilar el partit i Sorribes, que es va veure perjudicada pel seus serveis, no va poder fer res més per guanyar el partit tot i que va lluitar fins al final.

La setmana del torneig de la Bisbal ha coincidit amb la setmana prèvia del Roland Garros i les dues finalistes van haver de marxar corrents cap a París per començar a preparar el Grand Slam francès. Abans, però, van manifestar haver estat molt a gust i contentes amb l'organització del torneig i, sobretot, amb el tracte.

En total, 80 tennistes han participat en aquest torneig, comptant les fases prèvies i el quadre final. D'aquestes participants, una desena estan entre les 200 primeres del rànquing ATP, i això és una satisfació per a l'organització perquè han pujat el nivell de les participants.

A més, en la final disputada ahir les grades estaven plenes, amb 400 persones, i des de l'organització afirmen que durant la setmana de torneig han passat per les pistes entre 3.000 i 4.000 espectadors.

Xavier Ponsetí, president del Club de Tennis La Bisbal Centre Esportiu va dir que «estem molt contents i emocionats d'organitzar aquest torneig i la gent ha respost».

Des de l'organització diuen que «ja hem començat a fer reunions per fer alguna cosa gran l'any que ve» , declarava Ponsetí, que, aprofitant la presència del Secretari General d'Esport de la Generalitat, Gerard Figueres, diu que ja s'ha fet un primer contacte per obtenir una subvenció de la Generalitat que, en principi, es firmaria el pròxim mes de juny: «Figueres ens ha donat garanties que volen impulsar el tennis femení, com ho fan amb el Godó amb el tennis masculí», afirmava Ponsetí.