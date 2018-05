Dennis guanya la crono del Giro i Yates resisteix a Dumoulin

El ciclista australià Rohan Dennis (BMC) ha guanyat aquest dimarts la setzena etapa del Giro d'Itàlia, una contrarellotge individual entre Trento i Rovereto de 34,2 quilòmetres. Tot i cedir temps respecte a Tom Dumoulin (Sunweb), el britànic Simon Yates ( Mitchelton-Scott) ha salvat amb comoditat la 'maglia rosa' i és el gran favorit a la victòria final.

Dennis, que havia vestit la 'maglia rosa' quatre dies en aquest Giro d'Itàlia gràcies a les bonificacions, sense haver guanyat cap etapa, sí ha superat aquest cop a Tom Dumoulin, tercer, i a Tony Martin (Katusha), segon, per aconseguir emportar-se el parcial.

En la lluita per la 'maglia rosa', el líder Yates no ha estat entre els millors, però sí que ha aconseguit l'objectiu de retenir 01:18 de marge sobre l'holandès al capdavant de la classificació general, de manera que segueix sent el favorit de cara al triomf final a Roma.