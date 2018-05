«La gent veu que Girona va camí de ser un gran club de bàsquet femení europeu»

Setmanes després d'acabar la lliga, Núria Martínez no ha deixat d'entrenar-se. La veterana base de l'Spar Citylift Girona serà la capitana de la selecció catalana que divendres s'enfrontarà a Montenegro en el primer partit internacional de Catalunya en molts anys. «Estic especialment contenta que el partit es jugui a Girona que, ara mateix, és la meva segona casa; viure-ho a Fontajau serà molt especial», explica Núria Martínez que, als seus anys, té contracte per dues temporades més amb l'Uni i segueix amb atenció els moviments que el club de Fontajau està fent a la plantilla. Fitxatges com Laia Palau, Keisha Hampton, Bea Sánchez i les conegudes renovacions de Rosó Buch i Nadia Colhado, a més de la seva mateixa i del retorn d'Helena Oma, van dibuixant un equip per competir tant a la lliga espanyola com a l'Eurocup. «Evidentment que estic contenta amb la plantilla que s'està fent, però això és feina del club i jo no m'hi poso, tot i que és clar que m'agrada el que fan», apunta Núria Martínez que, amb només una temporada a Fontajau, valora com l'Uni s'encamina a consolidar Girona com una ciutat referent en el bàsquet femení.

«Està clar que Girona ha crescut molt, l'Uni ha millorat molt amb la seva seriositat, amb la professionalitat i això està donant uns resultats», assegura la base Mataró que no té dubtes que «la gent ja ha vist que l'Uni Girona serà, o va en camí, de ser un gran club de bàsquet femení a nivell català, espanyol i, esperem, també europeu».

El passat estiu, l'arribada de Núria Martínez va ser percebut com una mostra del pas endavant de l'Spar Ciylift Girona. El club de Fontajau aconseguia fitxar una jugadora que portava un munt de temporades jugant a països com Itàlia, Turquia o Rússia i, mesos més tard, just abans de Nadal, Martínez no només decidia renunciar a una possible sortida sinó que allargava el seu contracte per dues temporades. Ara, un curs més tard, l'Uni torna a calcar la jugada recuperant per a la Lliga Femenina-1 un altre gran nom propi del bàsquet català. Fa anys, Núria Martínez i Laia Palau ja havien compartit vestidor a l'UB Barça i al Ros Casares; la temporada vinent les dues bases catalanes jugaran a Girona: «Ens coneixem molt bé, hem coincidit en diferents en equips, també a la selecció espanyola i ens entenem a la perfecció». Núria Martínez assegura que no ha tingut cap paper destacat a convèncer Palau que acceptés la proposta gironina pe dues temporades: «No la vaig haver de convèncer de res perquè ella ja ho estava, només li vaig explicar com funcionàvem aquí i la meva experiència aquest any; sap que ve a un club ambiciós amb un projecte competitiu».

Amb Laia Palau i la resta de noves incorporacions a la plantilla que entrena Èric Surís, l'Spar Citylift Girona intentarà disputar els títols de Lliga i Copa a un Avenida que l'ha derrotat en les últimes cinc finals consecutives. Núria Martínez admet que trencar el domini de l'Avenida és «l'objectiu», però apunta que la millor manera de fer-ho és veure el seu propi marge de milloraque no pas capficar-se amb el que facin a Salamanca: «Crec que ens hauríem de centrar més en nosaltres, aquesta temporada hem fet un gran pas endavant i l'any que ve ens hauríem de seguir en la dinàmica de millorar la plantilla i els resultats i, evidentment, amb millorar els resultats em refereixo a guanyar títols».