Lopetegui aposta per una llista sense Sergi Roberto i amb només 3 davanters

Les absències de Morata, Vitolo, Bartra o Sergi Roberto, entre altres, són el més cridaner de la llista definitiva de 23 futbolistes que ahir va fer pública l'entrenador de la selecció espanyola Julen Lopetegui pel Mundial de Rússia. En canvi, la a presència dels defenses Odriozola (Reial Societat) i Nacho Monreal (Arsenal) són les novetats més destacades. Morata i Vitolo, dos jugadors importants en la fase de classificació per a Rússia, s'han vist penalitzats després de les seves irregulars temporades en els seus respectius equips i no han passat el tall final per al Mundial. Tant el davanter del Chelsea com l'extrem de l'Atlètic van ser fixos en les alineacions del seleccionador durant la classificació, però han patit lesions inOportunes en els darrers mesos.

A més a més, a la llista tampoc ha entrat Sergi Roberto, desbancat per Odriozola com teòric lateral dret suplent de Dani Carvajal, ni Marcos Alonso, ja que Lopetegui s'ha decantat al lateral esquerre per la veterania de Monreal, que disputarà el seu primer gran torneig amb la selecció espanyola després de gairebé una dècada de presència intermitent en l'equip nacional. Un altre habitual com Illarramendi (R. Societat) o el jove Rodrigo (Vila-real) també se n'han quedat fora de la mateixa manera que Portu (Girona) o Gerard Moreno (Espanyol) els quals en algun moment del curs havien tingut les seves opcions. També debutaran en un gran torneig el porter Kepa Arrizabalaga, el defensa Nacho Fernández, els migcampistes Isco, Saúl Ñíguez i Asensio i els davanters Lucas Vázquez, Iago Aspas i Rodrigo Moreno. D'aquesta manera, Lopetegui renova més de mig equip en relació amb la la fallida Eurocopa 2016 i només repeteixen 11 jugadors d'aquell torneig. Per equips, el Madrid és el que més aporta amb sis jugadors, seguit pel Barcelona i l'Atlètic amb quatre i tres jugadors, respectivament. Pel que fa a l'edat, Asensio (22 anys) és el jugador més jove de l'equip i Reina (35), el més veterà.

La selecció es concentrarà a Las Rozas el 26 de maig i disputarà dos amistosos amb Suïssa (3 juny) i Tunísia (9 juny) abans de la seva participació en el Mundial, on jugarà contra Portugal (15 juny), l'Iran (20) i el Marroc (25 juny).