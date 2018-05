El Rei defensa el «prestigi» de la universitat i crida a aplicar «reformes» per impulsar-la

Les successives intervencions de les personalitats que ahir van obrir la IV Trobada Internacional de Rectors Universia, que organitza el Banc Santander, van apuntar amb paraules i expressions per on ha de caminar la reconversió de l'ensenyament superior per afrontar els reptes que ofereix l'arrencada del segle XXI.

«La universitat té la capacitat d'elevar la vista a horitzons més amplis», cosa que fa possible que les reformes «madurin a temps», va asseverar el rei Felip VI en la presentació inaugural del fòrum que reuneix més de 700 rectors de 26 països de tot el món, principalment d'Iberoamèrica. El monarca va cridar a «reivindicar la importància i el prestigi» d'aquesta institució, que mereix «tot el suport» per continuar exercint un «paper pioner», encara que aquest lideratge i capacitat per anticipar-se als problemes futurs requereix sempre de «reformes i actualitzacions», va afirmar.

«Preocupat» per com serà el futur de l'ensenyament superior al planeta en el seu paper d'«universitari» i de «pare», Felip VI va citar un dels avanços que suposa tant una oportunitat com un repte: el fenomen de la «digitalització», circumstància que obliga a «redissenyar» el model actual en un entorn que «canvia de forma accelerada». Després de felicitar la Universitat de Salamanca pel seu VIII centenari en una ciutat que «brilla per la seva joventut i el coneixement», el cap d'Estat va cridar a «impulsar els valors humanistes que sempre han anat de la mà de la universitat». Perquè aquest òrgan és «sinònim d'universalitat i posar valors en comú».

Felipe VI va confiar que els representants de les diferents universitats del món mostraran durant aquesta trobada «el seu compromís amb la responsabilitat que a tots ens afecta, construir dia a dia una universitat amb lideratge social, educatiu i científic». Les paraules del rei van fluir després d'un dels discursos que van arribar amb major claredat a un auditori poblat d'autoritats internacionals, nacionals i regionals, on no va faltar l'expresident Felipe González.

El president de la República de Portugal, Marcelo Rebel·lo de Sousa, es va presentar davant el micròfon més com a «professor» que com a polític, una condició que s'exerceix «tota la vida» i que consisteix a valorar a les persones com a éssers «de carn i os», la formació dels quals és «essencial». El responsable lusità va proclamar que «no hi ha valors sense educació» i aquesta ha de ser «completa», des de «l'inici de la vida fins al final».

Així mateix, De Sousa va assegurar que «no hi ha educació sense cohesió social» per concloure que «on no hi ha cohesió creixen els populismes».

L'amfitriona de la trobada, Ana Botín, qui va exercir com a presidenta de Universia en la seva qualitat de màxima responsable del Banc Santander, va realitzar un al·legat del paper de les universitats. «L'educació no ho és tot, sinó gairebé tot. Ens transforma i no només és essencial per resoldre els reptes de futur, sinó que també és clau en la construcció d'una societat més pròspera», va afirmar.