Socis del Palamós presentaran una moció de censura contra el president

El descens del Palamós a Primera Catalana pot portar conseqüències. Ja en el darrer partit de Lliga contra L'Hospitalet (0-2) un sector de la grada va mostrar el seu descontentament amb l'actual president mostrant una pancarta on s'hi podia llegir: Joan Pau, dimissió. L'assamblea del proper 7 de juny es preveu moguda i distreta perquè a l'entorn del club alguna cosa s'hi cou. Un dels socis del Palamós, Pere Aliu, explica allò que ell i amb el suport d'altres companys tenen pensat fer. «Som un grup de socis que veient el mal rumb del club hem decidit engegar un projecte engrescador. Volem el millor pel Palamós i creiem que encara som a temps de buscar un acord». Aquest grup de socis compta amb el suport de l'expresident del Girona, Patxi Otamendi, una persona vinculada a Palamós i que seria un dels homes forts del projecte.

Pere Aliu explica que en els darrers dies han anat «sumant el suport de socis, empresaris i entorn futbolístic del Palamós». A més a més, Aliu afegeix que «en l'últim partit a l'estadi vam realitzar una enquesta on més del 90% dels enquestats suspenien la gestió del president i creien que no ha de continuar al capdavant de l'entitat». «Sabem que la junta està dividida perquè les formes de fer d'en Joan Pau no agraden». Aliu assegura que ara mateix el club no és cap bassa d'oli. «Ja hi ha hagut les primeres dimissions a la directiva i més que n'hi haurà».

Aquest grup de socis, com comenta el portaveu, sap que té «el suport suficient per tirar endavant la moció de censura, però, buscarem un acord amb l'actual junta per fer que la transició sigui el menys traumàtica possible». quin projecte tenen pensat fer si entren a governar el degà? Segons Aliu, «l'objectiu serà fer un projecte per pujar, però ara mateix no és cap prioritat». Segons aquest grup de socis, «la junta de Joan Pau Pérez ha gestionat molt malament la temporada i no ha assumit responsabilitats pel descens».

Un dels aspectes que criticaaquest grup de socis és la transparència pel que fa als números. «A part de la moció de censura, a l'assamblea posarem a votació la necessitat de fer una auditoria econòmica perquè hi ha punts poc clars». En definitiva, Aliu i el seu grup demanen «un club més obert i participatiu i nosaltres tenim preparada una junta àmplia i disposada a treballar de valent amb noves idees».

Joan Pau Pérez va accedir a la presidència del Palamós la temporada 2013-14 després de la dimissió de Miquel Aguilar. Aleshores, Joan Pau Pérez es va fer càrrec del club a través d'una junta gestora. En el curs 2015-16, l'actual president del degà va vèncer a les eleccions al candidat Toni Heras, enguany, Joan Pau Pérez ha complert la seva cinquena temporada al capdavant del club amb el descens a Primera Catalana en l'any del 120è aniversari de la històrica entitat baix-empordanesa.