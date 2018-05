L'Olot s'assegura la continuïtat de bona part de la plantilla de la permanència

Superat l'èxtasi de la permanència a Segona B amb el gol sobre la botzina de Roger Barnils fa un parell de caps de setmana, l'Olot ha començat a treballar la planificació de la propera temporada. Així l'equip ja s'ha assegurat la continuïtat de bona part de la plantilla, que tornarà a estar dirigida per Raúl Garrido. Tenen contracte en vigor per a la temporada vinent els porters Xavi Ginard i Sacrest, els defenses Roger Barnils i Albert Blázquez, els migcampistes Héctor Simón, Jordi Masó, Guzmán, Alfredo, Xumetra i Dembo i el davanter Marc Mas. També tenen el futur garantit el manlleuenc Oriol Pujadas, que està jugant al filial, i els juvenils Lluís Aspar i Joel Arumí.

Xavi Ginard complirà la tercera temporada sota els pals acompanyat de l'olotí Guillem Sacrest, que salta del juvenil i enguany ja ha jugat tres partits a Segona B. En defensa, també continuarà Roger Barnils, que té un any més de contracte. En el carril dret, Albert Blázquez complirà la quarta campanya a l'entitat, a punt d'arribar al centenar de partits. Qui ja els ha superat i va per la cinquena és Héctor Simón, que mantindrà la batuta per al curs 2018-19. També està garantida la presència de Jordi Masó i d'Ivan Guzmán. En els extrems, Jordi Xumetra complirà el seu primer any sencer dels dos de contracte que li queden. També seguirà el jove Alfredo Gutiérrez. Dembo Batchilly, en un llarg període de recuperació de la lesió al genoll després de diversos entrebancs, també està dins de la plantilla. A la punta d'atac, l'Olot s'assegura Marc Mas.

Pel que fa als més joves, el migcampista Oriol Pujadas refermarà la seva vàlua després d'un curs foguejant-se a La Jonquera i al filial de Segona Catalana (Sant Jaume). També pugen els juvenils Lluís Aspar i Joel Arumí.