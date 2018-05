Nova polèmica pel català en una roda de premsa

Nova polèmica per l'ús del català en una sala de premsa de futbol. La picabaralla es va donar quan una periodista va fer una pregunta en català a l'entrenador del Sant Andreu Mikel Azparren després del partit contra l'Antequera. El tècnic, com fa habitualment, va contestar en castellà.



Això va provocar les queixes d'un grup de periodistes locals i el mateix tècnic va intentar apagar la baralla i va dir que "tenia dret a fer la pregunta en català" i que no hi hauria problema en repetir-la en castellà.





Aquesta va ser la reacció a la sala de premsa quan @beteve va preguntar en català a l'entrenador de la @uesantandreu, Mikel Azparren, després del partit davant l'Antequera ?? https://t.co/KQJrKBbWdH pic.twitter.com/fPPByB1FvB — btv esports (@btvesports) May 22, 2018