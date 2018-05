Cayetano Pérez és el nou vicepresident de l'associació de clubs femenins

El president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, i el director general, Xavi Fernández, han estat aquesta setmana a Madrid en una reunió dels diferents equips de la Lliga Femenina-1 on es va acordar reactivar l'"Asociación de Clubes Liga Femenina de Baloncesto" de la qual Cayetano Pérez en serà el vicepresident.

Els clubs de la lliga volen anar plegats per animar la Federació Espanyola a introduir millores en la competició com que la Copa passi a ser de vuits equip i no de sis com ha estat en els últims anys. El canvi de format de la Copa ja està aprovat i només quedaria per confirmar que el play off també el jugaran els vuit millors equips de la fase regular. Els quarts de final es jugaran amb una eliminatòria d'anada i tornada; i les semifinals i final com fins ara amb una sèrie al millor de tres partits.

La nova junta de l'"Asociación de Clubes Liga Femenina de Baloncesto" està encapçalada per la presidenta del Gipuzkoa, Carmen Muguruza, i a més de Cayetano Pérez com a vicepresident també hi haurà Livia López de l'Araski com a secretària, Leopoldo Ibañes de l'Uni Ferrol en el paper de tresorer i Alberto Montes (Al-Qázeres) i Manuel Pérez (Mann-Filter).