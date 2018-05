Iniesta, presentat al Vissel Kobe: «Confio en aquest projecte»

L'excapità del FC Barcelona Andrés Iniesta ha estat presentat aquest dijous com a nou jugador de Vissel Kobe japonès, que finalment serà el seu nou destí a convèncer un "projecte molt interessant" en l'equip així com la cultura japonesa, de la qual vol amarar ia la que espera adaptar-se per ser "feliç" afrontant aquest nou repte.

"Vaig rebre diverses ofertes d'altres clubs, però em vaig decidir pel Vissel Kobe perquè el projecte que em van presentar em va semblar molt interessant i em van demostrar la seva confiança. A més el Japó és un país meravellós i la seva cultura també. M'agradaria gaudir de la meva vida al Japó ", va assegurar Iniesta a la seva presentació.

El de Fuentealbilla, que havia mantingut en secret quin seria el seu pròxim club, va prendre un vol privat cap al Japó al costat del propietari del Vissel Kobe i de l'empresa Rakuten, patrocinador del FC Barcelona, ??Hiroshi Mikitani, que va assegurar que el manxec tindrà un "gran impacte "al Japó.

L'internacional espanyol ha subratllat, en la seva primera presa de contacte de mitja hora amb els mitjans nipons, tenir "molt respecte" pel futbol japonès. "M'agradaria contribuir i ajudar els meus companys d'equip", ha comentat. "M'agrada tot, la gent del Japó, però el més important és que he d'entrar en la cultura del Japó. Ja he vist l'equip nacional japonès i es que estan a un gran nivell. Espero aportar el meu estil a l'equip", va aportar en aquest sentit un 'A. Iniesta 'que seguirà lluint el dorsal' 8 'al Japó, el mateix que ja és infinit al Barça.

Abans d'incorporar-se a la concentració de la selecció espanyola per preparar el Mundial de Rússia, el migcampista de Fuentealbilla va assumir que en aquesta nova aventura haurà d'adaptar des de zero i anar agafant pes. "Hauré de pujar nous reptes i esglaons en aquest club", ha apuntat.

"És un dia molt important per a mi, un desafiament en la meva carrera. Confio en aquest projecte. El Japó és un país meravellós. Vinc a jugar ia treballar amb els meus companys", ha reiterat un Iniesta que va confirmar haver rebutjat diverses ofertes, com les que van arribar des de la Xina.

Per la seva banda, el propietari del Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani, va donar la benvinguda a Iniesta i junts van signar el seu nou contracte. "Iniesta és un jugador top. Va marcar el gol que li va donar a Espanya el Mundial a Sud-àfrica. La seva arribada significarà una inspiració per al Vissel Kobe i el futbol japonès. Tindrà un gran impacte en el futbol japonès ia Àsia", va augurar .