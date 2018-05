La junta i l'oposició del Palamós es creuen retrets per la moció de censura

Després d'un intent fallit, el soci Pere Aliu ja té el vistiplau del Palamós CF per tirar endavant la moció de censura però no obstant això, la tensió entre la junta i els opositors augmenta. Els impulsors de la moció contra Joan Pau Pérez volien que aquesta es pogués votar el dijous 7 de juny aprofitant l'assemblea de socis que ha convocat el club. Però Pérez no ho permetrà: «acceptem la sol·licitud de moció de censura però no es votarà el 7 de juny», va dir. Aquesta negativa ha encetat una allau de retrets entre les dues parts.

El president també va afegir que «a veure si algun dia presenten un projecte amb noms i cognoms, però tota la llista i tot ben explicat, llavors potser fins i tot jo els votaré». Joan Pau Pérez va considerar que «diuen que soc autoritari, potser no soc assambleista com ells i sí, érem 14 directius i ara som 13, però les decisions les hem pres de forma consensuada».

Davant d'aquest escenari Pere Aliu, impulsors de la moció de censura, va destacar que «en Joan Pau tenia una oportunitat d'or de quedar bé i demostrar bones intencions i creiem que endarrerir innecessàriament l'assemblea per votar la moció és un mal pas».

A més a més, dins l'ordre del dia de l'assemblea del dia 7 de juny, aquest grup de socis opositors també ha demanat la petició d'un informe de la gestió econòmica i els resultats comptables dels tres anys anteriors i de l'any en curs. Dimarts passat a la tarda, Pere Aliu va presentar la documentació necessària amb les 36 signatures de socis.

Aliu confiava que «si nosaltres guanyem la moció de censura s'hauran de convocar eleccions», però també admetia que «allò que pretenem fer és una mesura de força per no arribar a la votació, ja que la nostra intenció és dialogar i arribar a un acord amb en Joan Pau». Segons Aliu, «cal trobar entre les dues parts un president de consens», una voluntat que ara és més complicada.

Aquest grup de socis estan en desacord amb les maneres de fer de Joan Pau Pérez i aposten per fer del degà un club més obert i participatiu. Segons Pere Aliu, «en aquests moments hi ha 159 socis amb dret a vot i a l'assemblea n'hi han d'assistir una tercera part». Finalment, el portaveu del grup opositor, explica que «d'aquests 50 i pocs socis, dues terceres parts haurien de signar sí a la moció». Les últimes eleccions a la presidència del Palamós es van realitzar el diumenge 22 de novembre del 2015, i en aquella ocasió, la candidatura encapçalada per Joan Pau Pérez va recollir 73 vots, mentre que la de Toni Heras en va sumar 45, 2 vots van quedar en blanc i 2, nuls.